Артета отреагировал на упущенный момент Сона в матче с «Манчестер Сити»

«Если бы до этого момента мне сказали выбрать лучшего игрока АПЛ, я бы назвал Сона. Когда он не реализовал момент, мои дети бегали вокруг стола. Вы можете себе это представить?» - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.