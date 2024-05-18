Артета отреагировал на упущенный момент Сона в матче с «Манчестер Сити»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета высказал мнение о нереализованном моменте форварда «Тоттенхэма» Сон Хынмина в недавнем поединке против «Манчестер Сити» (0:2).
«Если бы до этого момента мне сказали выбрать лучшего игрока АПЛ, я бы назвал Сона. Когда он не реализовал момент, мои дети бегали вокруг стола. Вы можете себе это представить?» - передает слова испанского специалиста инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.
Напомним, что благодаря гостевой победе «Манчестер Сити» вернулся на первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Хосепа Гвардиолы опережают «канониров» на два очка.
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