«Бавария» ведёт переговоры только с одним тренером - названо имя

Мюнхенская «Бавария» по-прежнему в поиске нового главного тренера. По сообщениям журналистов Bild, немецкий гранд рассматривает лишь одну кандидатуру на замену Томасу Тухелю.

Как стало известно источнику, единственным кандидатом на пост рулевого немецкого гранда является нынешний главный тренер «Брайтона» Роберто де Дзерби. Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль ведет переговоры со специалистом. Других кандидатур в списке мюнхенского клуба нет.

Ранее стало известно, что «Бавария» отказалась от возвращения в команду немецкого специалиста Ханса-Дитера Флика. Также мюнхенцы не смогли договориться с Хаби Алонсо, Юлианом Нагельсманном, Оливером Гласнером и Ральфом Рангником.

Тухель выдвинул ультиматум «Баварии»