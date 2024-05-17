Ривалдо: «Каземиро критикуют несправедливо, ведь «Манчестер Юнайтед»

Экс- сборной Бразилии Ривалдо встал на защиту соотечественника и опорного полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро, подвергающегося критике в Англии.

«До меня доходили слухи, что он может отправиться в Саудовскую Аравию. Однако, если он хочет сыграть на чемпионате мира, то должен вернуться в Испанию или переехать в Италию, и выступать на самом высоком уровне, ведь у него всё ещё есть навыки, необходимые для этого», — цитирует Ривалдо Betfair.

Кроме того, в Саудовскую Аравию могут перебраться два футболиста «Манчестер Юнайтед» - защитник Рафаэль Варан и полузащитник Каземиро.

Очевидно, это далеко не все цели саудовцев. Стоит сказать, что Салаха ещё прошлым летом слухи активно связывали с «Аль-Иттихадом».