Ремсдейл близок к переходу в «Ньюкасл»

Аарон Ремсдейл, вратарь «Арсенала», сменит клубную прописку.

Как сообщает в своих социальных сетях журналист Николо Скира, «Ньюкасл» близок к тому, чтобы подписать голкипера. Соглашение с игроком будет рассчитано на пять лет.

Ремсдейл выступает за «Арсенал» с лета 2021 года, всего на его счету 89 игр за лондонский клуб, в которох он в 32 матчах оставил свои ворота «сухими».

В текущем сезоне голкипер перестал быть основным вратарём «Арсенала», вместо на поле появляется Дэвид Райе.

«Канониры» продолжают бороться за чемпионство с «Манчестер Сити», впереди остался последний тур АПЛ.