Салах: «Клопп улучшил меня как футболиста»

Мохамед Салах, форвард «Ливерпуля», высказался о главном тренере команды Юргене Клоппе, который по окончании сезона покинет клуб.

- Клопп улучшил меня как футболиста. Мы всегда помогаем друг другу и делаем всё, чтобы достигать лучших результатов. Если у меня возникали какие-то проблемы, я всегда мог ему позвонить и узнать его мнение. Мы навсегда останемся с ним в контакте, - передаёт слова нападающего «Ливерпуля» Daily Mail.

Юрген Клопп работал в «Ливерпуле» с 2015 года. В текущем сезоне его коллектив набрал в 37 матчах 79 очков и занимает третью позицию в турнирной таблице. Салах в этом сезоне АПЛ провёл 31 матч, забил 18 мячей и сделал 10 голевых передач.