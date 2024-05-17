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Легенда «Ливерпуля» хочет, чтобы клуб установил памятник Клоппу

17 Мая 2024 • 21:14 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1 1.16 X 8.50 2 14.00
19.05 18:00

Стивен Джеррард, бывший капитан «Ливерпуля», дал свой комментарий о скором уходе из клуба главного тренера Юргена Клоппа.

- Ради всего святого, я надеюсь, что «Ливерпуль» установит памятник в честь Юргена. Он заслуживает такого статуса для этого клуба. Клопп будет среди лучших тренеров, которые добились успеха в «Ливерпуле», - цитирует Стивена Джеррарда британские СМИ.

Напомним, Клопп зимой объявит, что этот сезон станет для него последним в «Ливерпулем». Вместе немецкого специалиста команду возглавит Арне Слот, который сейчас руководит «Фейеноордом».

«Ливерпуль» занимает третью строчку в таблице АПЛ, набрав 79 очков.

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Ливерпуль Стивен Джеррард Юрген Клопп ещё теги

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