Артета: «Претензий к «Тоттенхэму» нет и никогда не будет»

На неделе состоялся, возможно, важнейший матч в чемпионской гонке АПЛ. «Тоттенхэм» принимал дома «Манчестер Сити» и проиграл всухую – 0:2.

Но всё могло сложиться иначе, отбери «шпоры» очки у «горожан». Тогда шансы на чемпионство у «Арсенала» заметно бы выросли.

Главный тренер «канониров» Микель Артета, тем не менее, заявил, что не имеет претензий к «шпорам».

«Претензий нет и никогда не будет. Жаловаться на соперника никогда нельзя, ни в коем случае. Можно сетовать лишь на то, что мы не сделали для того, чтобы набрать 90 или 91 очко», - приводит слова Микеля журналист Кайа Кайнак.

На данный момент «Сити» перед последним туром АПЛ опережает на два очка «Арсенал» и занимает чистое первое место таблицы.

Артета: «Мы должны пожелать «Вест Хэму» удачи»