Гвардиола ответил на вопрос об участии де Брёйне в матче с «Вест Хэмом»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказался о возможном участии в следующем матче полузащитника Кевина де Брёйне.

На пресс-конференции один из журналистов спросил у испанского тренера, сыграет ли бельгиец в матче с «Вест Хэмом», на что Гвардиола ответил: «Посмотрим».

Напомним, в матче 37-го тура АПЛ с «Тоттенхэмом» (2:0) де Брёйне вышел на поле с первых минут и был заменён во втором тайме. Ранее сообщалось, что у полузащитника был ушиб.

«Манчестер Сити» и «Вест Хэм» сыграют 19 мая. Если команда Хосепа Гвардиолы победит, то точно станет чемпионом Англии.