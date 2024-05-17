Почеттино рассказал о важности завершить сезон в топ-6 АПЛ

Маурисио Почеттино, главный тренер «Челси», рассказал, что в клубе хотят финишировать в топ-6.

- Очень важно завершить сезон в топ-6, учитывая то, как мы играем в последнее время. Сыграть в еврокубках в следующем сезоне – это важно для игроков, для клуба. Сейчас нужно продолжать работать. В матче с «Борнмутом» будет тяжёлая игра, у них хорошая команда. Посмотрим, получится ли у нас получить место в еврокубках, - сказал аргентинец на пресс-конференции.

«Челси» на данный момент идёт на шестой строчке в таблице. Матч «Челси» - «Борнмут» состоится 19 мая.