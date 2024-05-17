Постекоглу: «Тоттенхэму» есть над чем работать»

Анге Постекоглу, главный тренер «Тоттенхэма», заявил, что его не отпугивает работа в лондонском клубе.

В прошлом туре «шпоры» на своём поле уступили «Манчестер Сити» со счётом 0:2. В следующем матче команда Постекоглу в гостях встретится с клубом «Шеффилд Юнайтед», игра пройдёт 19 мая.

- Думаю, нам есть над чем поработать, это очевидно, нужно сосредоточиться на этом. С первого дня в клубе я был полон решимости, сейчас тоже ничего не изменилось. Меня это не останавливает, это волнует только других людей, - сказал главный тренер «Тоттенхэма».

«Тоттенхэм» в 37 матчах набрал 63 очка и идёт на пятой строчке в таблице.