Клопп: «Чем старше ты становишься, тем быстрее время утекает сквозь пальцы»

Юрген Клопп поделился трогательной речью на пресс-конференции перед последним матчем немецкого специалиста у руля «Ливерпуля».

«Это почти десятилетие в моей жизни, оно очень сильно на меня повлияло. Раньше я говорил о том, как трудно мне будет прощаться. Мне нравится в этом месте абсолютно всё. Я беру с собой воспоминания, фантастические воспоминания. Чем старше ты становишься, тем сильнее время утекает сквозь пальцы, и ты осознаешь это только позже, оглядываясь назад и думаешь: «Боже мой, это было быстро», - говорит Клопп на пресс-конференции.

Напомним, что Юрген возглавляет «Ливерпуль» с 2015 года. После текущего сезона Клопп официально покинет пост главного тренера мерсисайдцев. В воскресенье в 38 туре АПЛ его команда примет дома «Вулверхэмтон».

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