Гвардиола: «Хотелось бы вести у «Вест Хэма» 3:0 к 10-й минуте, но этого не будет»

Хосеп Гвардиола, главный тренер «Манчестер Сити» поделился комментарием перед решающим матчем сезона в 38 туре АПЛ против «Вест Хэма». Победа гарантирует «горожанам» чемпионский титул.

«Мы хотели бы вести со счетом 3:0 через 10 минут, но этого не произойдет. Я готов к тому, что это будет тяжелая, тяжелая игра. «Вест Хэм» будет готов обыграть нас. В этом нет никаких сомнений. То же самое было с «Астон Виллой» два года назад – они были в том же положении, им не за что было играть – и мы знаем, что произошло. Наши люди должны прийти сюда и быть здесь. готовы с первой минуты быть с нами и делать это вместе», - сказал Пеп на пресс-конференции.

Ранее словами о грядущем заключительном туре поделился главный тренер «Арсенала» Микель Артета.