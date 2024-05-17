Артета: «Мы должны пожелать «Вест Хэму» удачи»

В воскресенье, 19 мая будет сыгран последний, 38-й тур Английской премьер-лиги. По-прежнему в борьбе за чемпионский титул лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Микель Артета, главный тренер «канониров» поделился своими ожиданиями от матча с «Эвертоном».

«Сейчас самый важный момент. Мы взволнованы и не можем дождаться воскресенья. Мы очень оптимистичны в плане результатов. Надежда есть. Мы должны выполнить свою работу, потому что нам придется еще раз доказать «Эвертону», что мы можем быть лучше соперника. Затем мы должны пожелать «Вест Хэму» удачи в помощи нам осуществить нашу мечту», - сказал Микель на пресс-конференции.

«Сити» на два балла опережает «Арсенал», у «горожан» в таблице 88 очков, у «Арсенала» - 86. По разнице забитых и пропущенных мячей впереди на один мяч «канониры».