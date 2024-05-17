Ван де Бек возвращается в «Манчестер Юнайтед»

Немецкий «Айнтрахт» сообщил о предстоящем расставании с Донни ван де Беком.

Клуб из Франкфурта объявил, что после 30 июня арендованный у «Манчестер Юнайтед» полузащитник покинет команду.

Также « Айнтрахт » не будет продолжать сотрудничество с принадлежащим «Вулверхэмптону» форвардом Сашей Калайджичем.

Ван де Бек принял участие в 8 матчах Бундеслиги, Калайджич – в 5.

Финальный матч Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пройдёт в субботу, 25 мая. Игра пройдёт на поле «Уэмбли».