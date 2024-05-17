Молодой талант лондонского «Челси» Коул Палмер – лучший молодой игрок подходящего к концу сезона Английской премьер-лиги. Он получил памятную награду от лиги за победу в номинации.

Напомним, что в текущем сезоне Коул является одним из лучших бомбардиров АПЛ. Сейчас у него в активе 22 гола и 10 голевых передач. Опережает его только норвежский страйкер «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн. У него в активе 27 забитых мячей.

Палмер стал игроком «Челси» в конце летнего трансферного окна 2023 года, перейдя в стан «синих» из «Манчестер Сити». К концу сезона его клуб поднялся из середины турнирной таблицы на шестую строчку и метит в еврокубки.