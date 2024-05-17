Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Эль-Ненни объявил об уходе из «Арсенала», он играл ещё вместе с Артетой официально

17 Мая 2024 • 19:07 Комментировать

Мохамед эль-Ненни, один из старожилов лондонского «Арсенала» уйдёт из клуба по окончании сезона. Об этом египетский футболист сообщил в записанном видео.

На видео хавбек поблагодарил болельщиков «Арсенала» за многолетнюю поддержку, а после объявил, что покидает клуб.

Напомним, что этот египетский футболист в «Арсенале» с 2016 года. Он пришёл в клуб тогда, когда возглавлял его ещё легендарный Арсен Венгер, а действующий коуч Микель Артета был полевым игроком.

С годами уже при Артете египтянин начал терять игровое время. В этом сезоне у него всего лишь шесть появлений на поле во всех турнирах. Голами в сыгранных матчах он не отмечался.

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Мохаммед Эль-Ненни
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Реал» расстанется с нападающим - названо имя Названы три команды, с какими хочет поработать Хаби Алонсо Мане может перейти в испанский клуб - известно название Вратарь «Манчестер Сити» Эдерсон разозлился на Гвардиолу – названа причина 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Звезда «Реала» Винисиус признался, как относится к Беллингему Лунин или Куртуа: Анчелотти решил, кто сыграет за «Реал» в финале Лиги чемпионов «Если бы не он, «Арсенал» стал бы чемпионом»: Гвардиола похвалил игрока «Манчестер Сити» Стало известно, где будет играть Беллингем после трансфера Мбаппе в «Реал»
«Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Зенит» проиграл ЦСКА на своём поле и отдал судьбу золота РПЛ в руки «Динамо» Скучнейший матч, серия пенальти и суперфинал: «Зенит» опять не смог победить, но выбил ЦСКА из Кубка России «Реал» - «Алавес»: прямая трансляция, составы, онлайн - 5:0 21 команда уже вышла в Лигу чемпионов – полный список Тренер «Реала» Анчелотти принял решение по Модричу и Кроосу «Зенит» - ЦСКА: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 Аллегри: «Если я уйду из «Ювентуса», то оставлю после себя сильную команду» «Тоттенхэм» не помог «Арсеналу»: Холанн забил два и «Манчестер Сити» взлетел на первую строчку АПЛ ​Левандовски может получить «Золотой мяч»
Спортивные новости
Бой между Минеевым и Исмаиловым официально анонсирован «Нью-Йорк Рейнджерс» обыграл «Каролину» и вышел в финал Восточной конференции НХЛ Пивоварова: Пока не вижу, чтобы кто-то из наших теннисисток мог обыгрывать топ-3 ракетки мира Пивоварова оценила выступление российских теннисистов на «Мастерсе» в Риме Алексей Тищенко поделился ожиданиями от боя между Усиком и Фьюри Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 17 Мая
20:22 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола ответил на вопрос об участии де Брёйне в матче с «Вест Хэмом»
20:13 · Англия. Премьер-лига
Почеттино рассказал о важности завершить сезон в топ-6 АПЛ
20:01 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Тоттенхэму» есть над чем работать»
19:59 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Чем старше ты становишься, тем быстрее время утекает сквозь пальцы»
19:49 · Англия. Премьер-лига
Гвардиола: «Хотелось бы вести у «Вест Хэма» 3:0 к 10-й минуте, но этого не будет»
19:37 · Англия. Премьер-лига
Артета: «Мы должны пожелать «Вест Хэму» удачи»
19:30 · Англия. Премьер-лига
Ван де Бек возвращается в «Манчестер Юнайтед»
19:16 · Англия. Премьер-лига
Палмер – лучший молодой игрок сезона в АПЛ 1 официально
19:07 · Англия. Премьер-лига
Эль-Ненни объявил об уходе из «Арсенала», он играл ещё вместе с Артетой официально
17:37 · Англия. Премьер-лига
Романо: Слот в пятницу подпишет контракт с «Ливерпулем»
15:05 · Англия. Премьер-лига
«Аталанта» установила ценник на Копмейнерса слухи
14:38 · Англия. Премьер-лига
Моуринью острой цитатой отреагировал на призывы отменить ВАР 1
12:56 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Я против ВАР»
12:39 · Англия. Премьер-лига
Клопп вспомнил матч, в котором у него мог «случиться инсульт»
12:09 · Англия. Премьер-лига
Клопп: «Алькантара - это художник игры, который будет рисовать только самые красивые картины»
Все новости
Рекомендуем