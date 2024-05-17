Мохамед эль-Ненни, один из старожилов лондонского «Арсенала» уйдёт из клуба по окончании сезона. Об этом египетский футболист сообщил в записанном видео.

На видео хавбек поблагодарил болельщиков «Арсенала» за многолетнюю поддержку, а после объявил, что покидает клуб.

Напомним, что этот египетский футболист в «Арсенале» с 2016 года. Он пришёл в клуб тогда, когда возглавлял его ещё легендарный Арсен Венгер, а действующий коуч Микель Артета был полевым игроком.

С годами уже при Артете египтянин начал терять игровое время. В этом сезоне у него всего лишь шесть появлений на поле во всех турнирах. Голами в сыгранных матчах он не отмечался.