Слот подтвердил, что стал главным тренером «Ливерпуля»

Арне Слот, нидерландский специалист подтвердил, что стал главным тренером «Ливерпуля» с будущего футбольного сезона. Подтверждением слов тренера делится в своей соцсети инсайдер Фабрицио Романо.

«Могу подтвердить, что буду новым тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне», - приводит Романо слова специалиста.

Арне Слот – 45-летний тренер, который в последние пять лет карьеры трудился в двух известных нидерландских клубах – «АЗ Алкмааре» и «Фейеноорде». С роттердамцами в прошлом году Арне стал чемпионом страны.

Возглавляет «Ливерпуль» уже на протяжении почти девяти лет немецкий тренер Юрген Клопп.

Слот будет жить в доме Клоппа после назначения в «Ливерпуль»