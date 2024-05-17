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Слот подтвердил, что стал главным тренером «Ливерпуля»

17 Мая 2024 • 18:55 Комментировать

Арне Слот, нидерландский специалист подтвердил, что стал главным тренером «Ливерпуля» с будущего футбольного сезона. Подтверждением слов тренера делится в своей соцсети инсайдер Фабрицио Романо.

«Могу подтвердить, что буду новым тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне», - приводит Романо слова специалиста.

Арне Слот – 45-летний тренер, который в последние пять лет карьеры трудился в двух известных нидерландских клубах – «АЗ Алкмааре» и «Фейеноорде». С роттердамцами в прошлом году Арне стал чемпионом страны.

Возглавляет «Ливерпуль» уже на протяжении почти девяти лет немецкий тренер Юрген Клопп.

Слот будет жить в доме Клоппа после назначения в «Ливерпуль»

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Арне Слот
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