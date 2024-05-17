Романо: Слот в пятницу подпишет контракт с «Ливерпулем»

Арне Слот, бывший нидерландский футболист, а ныне тренер подпишет своё соглашение с «Ливерпулем» в эту пятницу, 17 мая. Об этом в своей соцсети вещает инсайдер Фабрицио Романо.

Напомним, что Слот заменит на посту Юргена Клоппа, который работал в «Ливерпуле» на протяжении девяти последних лет. Ранее Арне трудился в «Фейеноорде», в прошлом году роттердамцы под его руководством стали чемпионами Нидерландов и сыграли в текущем сезоне в Лиге чемпионов УЕФА.

Ранее сообщалось, что новый тренер «Ливерпуля» будет жить в том же доме, в котором сейчас живёт Клопп. Всё потому, что дом принадлежит «Ливерпулю».