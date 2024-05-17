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«Аталанта» установила ценник на Копмейнерса слухи

17 Мая 2024 • 15:05 Комментировать
Лечче
...
Аталанта
1 4.50 X 3.80 2 1.75
18.05 19:00

Атакующий хавбек «Аталанты» Тён Копмейнерс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает Tutto Atalanta, клуб из Бергамо готов расстаться с 26-летним футболистом, если летом за него будет предложено 60 миллионов евро. Сообщается, что в услугах Копмейнерса заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Копмейнерс появился на поле в 48 матчах с учетом всех турниров, 15 раз поразил ворота соперников и записал на свой счет семь ассистов.

Трудовой договор полузащитника с «Аталантой» рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Копмейнерса в 40 миллионов евро.

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ЛЕЧЧЕ АТАЛАНТА
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