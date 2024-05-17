Атакующий хавбек «Аталанты» Тён Копмейнерс может сменить клубную прописку в летнее трансферное окно.

Как утверждает Tutto Atalanta, клуб из Бергамо готов расстаться с 26-летним футболистом, если летом за него будет предложено 60 миллионов евро. Сообщается, что в услугах Копмейнерса заинтересованы «Ливерпуль», «Челси» и «Ювентус».

В нынешнем сезоне Копмейнерс появился на поле в 48 матчах с учетом всех турниров, 15 раз поразил ворота соперников и записал на свой счет семь ассистов.

Трудовой договор полузащитника с «Аталантой» рассчитан до середины 2027 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость Копмейнерса в 40 миллионов евро.