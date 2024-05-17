Моуринью острой цитатой отреагировал на призывы отменить ВАР

В июне клубы Английской премьер-лиги обсудят возможность отказа от системы ВАР. С таким предложением выступил «Вулверхэмптон», который в этом сезоне страдал от судейских решений. Если клубы АПЛ вынесут вопрос на голосование, то для отмены ВАР решение должно получить хотя бы 14 голосов из 20.

Известный тренер Жозе Моуринью острой цитатой отреагировал на призывы отказаться от ВАР.

«Только воры могут жаловаться на установку камер видеонаблюдения», - слова Моуринью приводит SimplyGoal.

Ранее главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп сказал, что он против системы ВАР в футболе.

В АПЛ обсудят отмену ВАР – известна позиция клубов