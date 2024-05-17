Клопп: «Я против ВАР»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о своём отношении к системе ВАР. По словам немца, он бы проголосовал за отмену ВАР, если бы такая возможность была.

«ВАР определённо неправильно используют. Я бы проголосовал против ВАР. Люди не могут работать с системой должным образом. Проблема не в ВАР, а в том, что людей нельзя изменить, поэтому я бы проголосовал за отмену ВАР», - слова Клоппа в социальных сетях приводит журналист Фабрицио Романо.

В воскресенье, 19 мая, Юрген Клопп проведёт последний матч у руля «Ливерпуля» - команда будет принимать «Вулверхэмптон». Игра стартует в 18:00 по московскому времени.

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