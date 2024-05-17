Клопп вспомнил матч, в котором у него мог «случиться инсульт»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил матч между «Манчестер Сити» и «Лестером», проходивший в 2019 году. «Горожане» тогда победили 1:0 благодаря шикарному удару Венсана Компани в «девятку». «Сити» в тот вечер оформил чемпионство, а «Ливерпуль» потерял шансы на титул.

«Я очень рад, что у меня тогда не случился инсульт. Я лежал на диване и говорил: «Мэддисон, Мэддисон, блокируй его, прикрывай его! С тех пор я не люблю Мэддисона», - пошутил клуб в интервью для TheRedmenTV.

В воскресенье, 19 мая, Юрген Клопп проведёт последний матч как тренер «Ливерпуля». Немец решил покинуть клуб, где он работал с октября 2015 года.