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Клопп вспомнил матч, в котором у него мог «случиться инсульт»

17 Мая 2024 • 12:39 Комментировать
Ливерпуль
...
Вулверхэмптон
1 1.16 X 8.50 2 14.00
19.05 18:00

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вспомнил матч между «Манчестер Сити» и «Лестером», проходивший в 2019 году. «Горожане» тогда победили 1:0 благодаря шикарному удару Венсана Компани в «девятку». «Сити» в тот вечер оформил чемпионство, а «Ливерпуль» потерял шансы на титул.

«Я очень рад, что у меня тогда не случился инсульт. Я лежал на диване и говорил: «Мэддисон, Мэддисон, блокируй его, прикрывай его! С тех пор я не люблю Мэддисона», - пошутил клуб в интервью для TheRedmenTV.

В воскресенье, 19 мая, Юрген Клопп проведёт последний матч как тренер «Ливерпуля». Немец решил покинуть клуб, где он работал с октября 2015 года.

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