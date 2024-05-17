Клопп: «Алькантара - это художник игры, который будет рисовать только самые красивые картины»

Юрген Клопп, главный тренер мерсисайдцев, прокомментировал уход из клуба Тьяго Алькантары.

Сегодня «Ливерпуль» официально сообщил, что испанский полузащитник по окончании сезона покинет клуб в статусе свободного агента.

- Тьяго – это талант, который может выступать за любой клуб мира. Было большой честью заполучить его к себе. Куда бы он дальше не перешёл, я буду следить за его прекрасной игрой. Алькантара - это художник игры, который будет рисовать только самые красивые картины, - цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

Алькантара выступал за «Ливерпуль» с 2020 года, в текущем сезоне испанец долгое время лечился после травм и принял участие всего в одном матче.