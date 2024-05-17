«Ливерпуль» объявил об уходе полузащитника

Полузащитник Тьяго Алькантара больше не будет выступать за «Ливерпуль».

Как сообщает пресс-служба английского клуба, футболист летом уйдёт, так как его соглашение, истекающее 30 июня, не будет продлено.

Алькантара выступает за коллектив Юргена Клоппа с 2020 года. В текущем сезоне испанец вышел на поле лишь один раз, всё остальное время игрок лечился после повреждений. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 10 миллионов евро. Ранее сообщалось, что Алькантара летом может перебраться в испанскую «Жирону».

«Ливерпуль» в текущем сезоне АПЛ в 37 матчах набрал 79 очков и идёт на третьей строчке в таблице.