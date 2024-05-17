Клопп – о Матипе: «Не встречал игроков, которых любили бы также сильно»

Юрген Клопп, рулевой «Ливерпуля», прокомментировал уход из клуба Жоэля Матипа предстоящим летом.

17 мая английский клуб официально сообщил, что защитник по окончании сезона покинет «Ливерпуль» после восьми проведённых сезонов.

- Я свою карьеру я никогда не встречал игроков, которых любили бы также сильно, как Матипа. Не знаю, что плохого о нём можно сказать. Профессионал своего дела, замечательный игрок и человек. Я желаю ему всего наилучшего в дальнейшем, - цитирует немецкого специалиста официальный сайт «Ливерпуля».

Матип в этом сезоне провёл за «Ливерпуль» 14 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.