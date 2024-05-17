Тьяго Алькантара покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента

Полузащитник «Ливерпуля» Тьяго Алькантара покинет команду по окончании сезона. По информации от инсайдера Фабрицио Романо, стороны решили не продлевать соглашение, которое истекает по окончании сезона.

Алькантара перебрался в «Ливерпуль» летом 2020 года из мюнхенской «Баварии» и успел выиграть с командой Юргена Клоппа два Кубка лиги и один Кубок Англии. Тьяго мог взять с мерсисайдцами Лигу чемпионов, но в финальном матче 2022 года «Ливерпуль» проиграл мадридскому «Реалу».

Ранее сообщалось, что Алькантара летом может перебраться в испанскую «Жирону». Из-за различных травм Тьяго в этом сезоне смог провести всего один матч в Премьер-лиге.