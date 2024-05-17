«Манчестер Сити» и «Арсеналу» нельзя играть в новой форме - названа причина

В грядущий уик-энд состоятся поединки заключительного тура Английской премьер-лиги. По итогам матчей 38-го тура определится чемпион страны. На титул претендуют два клуба – «Манчестер Сити» и лондонский «Арсенал».

Как сообщает таблоид The Sun, «горожане» и «канониры» не смогут сыграть предстоящие поединки в новой форме, несмотря на ее презентацию и выпуск в продажу. Связано это с тем, что по правилам лиги команды, которые имеют шансы на чемпионский титул, обязаны доиграть сезон в старых комплектах формы.

Перед последним туром АПЛ «Манчестер Сити» опережает «Арсенал» на два балла.