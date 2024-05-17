Матип покинет «Ливерпуль» на правах свободного агента

Центральный защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип покинет команду на правах свободного агента. По информации от журналиста Фабрицио Романо, руководство мерсисайдцев приняло решение не продлевать истекающий контракт опытного камерунца.

Напомним, Матип выступает за «Ливерпуль» с лета 2016 года, когда перебрался в команду из гельзенкирхенского «Шальке». 32-летний футболист за 8 лет на «Энфилде» успел выиграть все возможные трофеи, включая Английскую премьер-лигу и Лигу чемпионов.

Матип начинал нынешний сезон в качестве основного защитника «Ливерпуля», но затем получил серьёзную травму и пропустил несколько месяцев.