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Коутиньо может вернуться в свой бывший клуб

17 Мая 2024 • 10:27 Комментировать

Экс-полузащитник «Ливерпуля» и каталонской «Барселоны» Филиппе Коутиньо может продолжить карьеру на родине. Бразильского игрока хочет подписать клуб «Васко да Гама», воспитанником которого он является.

Как сообщает Globo, президент клуба из Рио-де-Жанейро подтвердил факт переговоров с 31-летним игроком.

В данный момент Коутиньо выступает на правах аренды за катарский «Аль-Духаиль». Его полноценный контракт принадлежит бирмингемской «Астон Вилле». Англичане готовы продать Филиппе в летнее трансферное окно.

В чемпионате Катара бразилец сыграл 16 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
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