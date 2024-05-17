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Де Брёйне: «Когда я только пришёл в «Манчестер Сити», клуб нуждался в перестройке»

17 Мая 2024 • 09:30 Комментировать
Манчестер Сити
...
Вест Хэм
1 1.10 X 11.00 2 19.00
19.05 18:00

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вспомнил о своих первых годах в команде. Напомним, «горожане» приобрели бельгийца у «Вольфсбурга» летом 2015 года за 76 миллионов евро. На тот момент полузащитник стал самым дорогим трансфером в истории английского клуба.

«Когда я только пришёл в «Манчестер Сити», команда была совершенно другой. Было много игроков, которые побеждали в АПЛ, но многим было за 30. В первом сезоне Гвардиолы хватало футболистов старше 30 лет. Команда нуждалась в перестройке. Судя по всему, я был одним из первых элементов в то время», – цитирует Кевина City Xtra.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Кевин де Брёйне

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