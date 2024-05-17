Де Брёйне: «Когда я только пришёл в «Манчестер Сити», клуб нуждался в перестройке»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне вспомнил о своих первых годах в команде. Напомним, «горожане» приобрели бельгийца у «Вольфсбурга» летом 2015 года за 76 миллионов евро. На тот момент полузащитник стал самым дорогим трансфером в истории английского клуба.

«Когда я только пришёл в «Манчестер Сити», команда была совершенно другой. Было много игроков, которые побеждали в АПЛ, но многим было за 30. В первом сезоне Гвардиолы хватало футболистов старше 30 лет. Команда нуждалась в перестройке. Судя по всему, я был одним из первых элементов в то время», – цитирует Кевина City Xtra.