«Манчестер Юнайтед» и ещё два гранда хотят купить португальского футболиста

Защитник лиссабонской «Бенфики» Антониу Силва пользуется большим спросом на трансферном рынке, об этом информируют журналисты портала Fourfourtwo.

Согласно сведениям источника, заполучить футболиста в свои ряды хотят сразу несколько европейских топ-клубов. Речь идет о «ПСЖ», «Манчестер Юнайтед» и мюнхенской «Баварии». Что касается «Бенфики», то руководство португальского клуба хочет выручить с продажи игрока порядка 100 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Португалии Силва провел 30 поединков, в которых записал на свой счет два забитых мяча и получил шесть желтых карточек.