Попались на ставках и на допинге: Кто из известных игроков был отстранён от футбола в сезоне-2023/24

Текущий сезон подарил нам много скандалов в европейском футболе. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» решило вспомнить, кто из известных игроков был отстранён по разным причинам.

Поль Погба

Летом 2023 года полузащитник «Ювентуса» сдал положительную допинг-пробу. Тест показал, что у хавбека значительно повышен уровень тестостерона, который отвечает за мышечную и костную массу. За данное нарушение в феврале футболист был дисквалифицирован на четыре года. Стоит сказать, что сам Погба вину не признал, отметив, что никогда бы не стал улучшать свои физические кондиции за счёт запрещённых препаратов.

Сандро Тонали

В октябре 2023 года опорный полузащитник «Ньюкасла» был отстранён от футбола на десять месяцев. Причиной этому стала игра Тонали на ставках в нелегальных букмекерских конторах. От длительного бана футболиста спасло два фактора — чистосердечное признание и лудомания. Тонали сознался, что играл на ставках, а также предоставил прокуратуре официальное подтверждение, что болен лудоманией.

Николо Фаджоли

У хавбека «Ювентуса» схожая ситуация с Тонали. В октябре прошлого года он получил на семь месяцев дисквалификацию, срок которой истекает уже 18 мая. Стоит сказать, что за нелегальные ставки Фаджоли грозило отстранение на три года, но за счёт признательных показаний срок был значительно снижен. При этом 23-летнего футболиста обязали пройти курс специальной терапии, а также десять раз поучаствовать в спортивных мероприятиях.

Айвен Тони

28-летний форвард «Брентфорда» уже отбыл своё восьмимесячное наказание, которое получил в самом конце прошлого сезона. Дисквалификация Тони была тоже связана со ставками, но ситуация немного другая. Он сообщал своему окружению о внутренних проблемах «Брентфорда», а те пользовались предоставленной информацией и совершали ставки. Есть вероятность, что Тони просто не знал о таком правиле, но, возможно, и специально предоставлял знакомым необходимые данные.

Дмитрий Миляев