Защитник «Челси» Джеймс получит серьёзную дисквалификацию

Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс будет дисквалифицирован за удаление в недавнем поединке чемпионата Англии с «Брайтоном» (1:2). Об этом рапортуют журналисты Evening Standard.

По данным источника, футболиста отстранят на четыре игры за грубое нарушение против Жоао Педро. Таким образом, защитник точно не поможет своей команде в заключительном матче сезона АПЛ против «Борнмута».

В текущей игровой кампании защитник принял участие в 11 матчах, записав на свой счет две результативные передачи. Трудовое соглашение Риса рассчитано до середины 2028 года.