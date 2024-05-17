Тухель выбрал звёздного полузащитника, которым хочет усилить «Баварию»

Португальский полузащитник Бруну Фернандеш может уйти из «Манчестер Юнайтед» в другой европейский клуб. По сообщениям Independent, в услугах звездного игрока заинтересован главный тренер мюнхенской «Баварии» Томас Тухель. Специалист убеждает боссов клуба приобрести хавбека.

Тухель желает видеть Фернандеша в команде, если останется у руля на следующий сезон. Представители «Баварии» уже начали прощупывать почву относительно потенциальной сделки.

Бруну перешел в «Манчестер Юнайтед» зимой 2020 года. Срок действующего трудового договора между сторонами истекает в конце июня 2026 года. Transfermarkt оценивает его стоимость в 70 миллионов евро.