Грузинское «Торпедо» готовит неожиданный трансфер бывшего игрока «Ливерпуля»

Экс-защитник сборной Франции и «Ливерпуля» Мамаду Сахо может продолжить карьеру в чемпионате Грузии. Согласно сведениям Geo Team, в подписании 34-летнего футболиста заинтересовано «Торпедо» из Кутаиси.

Как стало известно источнику, агент опытного центрального защитника сейчас находится в Грузии. Стороны провели переговоры и договорились о деталях трудового соглашения.

Стоит отметить, что последним клубом Мамаду был французский «Монпелье», который он покинул осенью прошлого года из-за конфликта с главным тренером.

По итогам 14 туров чемпионата Грузии «Торпедо» набрало 23 балла и занимает четвертую строчку в турнирной таблице.