Полузащитник «Ливерпуля» может перейти в «Жирону»

Боссы каталонской «Жироны» начали планировать летнюю трансферную кампанию. Клуб хочет хорошо усилиться перед стартом в Лиге чемпионов сезона-2024/2025.

По сообщениям Sport.es, в сферу интересов «Жироны» попал известный полузащитник. Речь идет о Тьяго Алькантаре, который сейчас принадлежит «Ливерпулю». Летом футболист станет свободным агентом, а потому может достаться каталонцам совершенно бесплатно.

«Жирона» уже наладила контакт с представителями хавбека и пытается договориться о сотрудничестве. Сам Алькантара будет рад возвращению на родину.

Тьяго выступает за «Ливерпуль» с 2020 года. В нынешнем сезоне он появился на поле всего один раз из-за повреждения.