Мерсон: «Арсеналу» придётся смириться с тем, что «Манчестер Сити» непобедим в чемпионате»

Экс-форвард сборной Англии Пол Мерсон поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

«Арсеналу» нужно просто смириться с тем фактом, что он раскрылся в тот момент, когда «Манчестер Сити» практически непобедим в рамках 38-матчевого сезона АПЛ », – приводит слова бывшего футболиста издание Sportskeeda.

Стоит отметить, что после 37 встреч в первенстве Англии на первом месте располагается коллектив Хосепа Гвардиолы, заработав 88 баллов. Команда Микеля Артеты идёт второй, набрав 86 очков.

В заключительном туре «Манчестер Сити» примет дома «Вест Хэм», а «Арсенал» на своём поле сыграет с «Эвертоном». Обе встречи запланированы на 19 мая.