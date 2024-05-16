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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Мерсон: «Арсеналу» придётся смириться с тем, что «Манчестер Сити» непобедим в чемпионате»

16 Мая 2024 • 23:37 Комментировать
Манчестер Сити
...
Вест Хэм
19.05 18:00

Экс-форвард сборной Англии Пол Мерсон поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

«Арсеналу» нужно просто смириться с тем фактом, что он раскрылся в тот момент, когда «Манчестер Сити» практически непобедим в рамках 38-матчевого сезона АПЛ», – приводит слова бывшего футболиста издание Sportskeeda.

Стоит отметить, что после 37 встреч в первенстве Англии на первом месте располагается коллектив Хосепа Гвардиолы, заработав 88 баллов. Команда Микеля Артеты идёт второй, набрав 86 очков.

В заключительном туре «Манчестер Сити» примет дома «Вест Хэм», а «Арсенал» на своём поле сыграет с «Эвертоном». Обе встречи запланированы на 19 мая.

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