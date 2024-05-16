«Челси» потерял Мудрика

Вингер «Челси» Михаил Мудрик получил травму головы в игре Премьер-лиги против «Брайтона». Украинец не сможет помочь «пенсионерам» в матче последнего тура против «Борнмута».

«К сожалению, сезон для меня закончился. Спасибо всем за сообщения, мне уже лучше. Увидимся в следующем сезоне, «синие». Это часть игры, не так ли?» - написал Мудрик в социальных сетях.

В сезоне 2023/2024 Михаил Мудрик провёл 41 официальный матч. В них 23-летний футболист записал на свой счёт семь голов и два результативных паса на партнёров.

Перед заключительным туром Премьер-лиги «Челси» занимает шестое место в турнирной таблице.

Кто станет чемпионом Англии – все интриги последнего тура АПЛ