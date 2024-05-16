Тен Хаг рассказал о состоянии Магуайра и Шоу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг дал комментарий по поводу состояния защитников Гарри Магуайра и Люка Шоу.

«Что касается сборной Англии, здесь я не могу говорить – это не моё дело. Но что касается финала Кубка Англии, мы над этим работаем. Думаю, Магуайр вполне может сыграть в этом матче. С Шоу всё более сложно. Думаю, его шансы сыграть в финале низкие, хотя они ещё есть. Ему не повезло, и теперь нам предстоит выяснить его состояние», - сказал тен Хаг журналистам.

Финальный матч Кубка Англии между «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» пройдёт в субботу, 25 мая. Игра пройдёт на поле «Уэмбли».