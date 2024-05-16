Журналист подразнил фанатов информацией о будущем Гвардиолы

Авторитетный инсайдер Дэвид Орнштейн подразнил футбольных фанатов, отвечая на вопросы читателей. По словам журналиста, есть ощущение, что Хосеп Гвардиола покинет «Манчестер Сити» летом 2025 года.

«В отрасли бытует мнение, что Гвардиола уйдёт из «Манчестер Сити» летом 2025 года. Но на сегодняшний день у меня нет информации, которая подтверждает это», - слова Орнштейна приводит Football365.

Действующий контракт Хосепа Гвардиолы с «Манчестер Сити» рассчитан как раз до середины 2025 года. Испанский специалист тренирует «горожан» с начала сезона 2016/2017.

В последнем туре Премьер-лиги «Манчестер Сити» сыграет против «Вест Хэма». Если «горожане» выиграют, то точно станут чемпионами.

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