«Манчестер Юнайтед» связался с 38-летним тренером

В «Манчестер Юнайтед» допускают смену рулевого в летнее межсезонье. Поговаривают, что на радаре «красных дьяволов» оказался Киран Маккенна, который недавно вывел «Ипсвич» в Премьер-лигу из Чемпионшипа.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на MailSport, «Манчестер Юнайтед» уже связался с представителями 38-летнего Маккенны. Ранее этот североирландский специалист работал в тренерском штабе «красных дьяволов» при Жозе Моуринью и Уле Гуннаре Сульшере. Кроме того, Маккенна тренировал молодёжку «МЮ» и работал в клубе на должности скаута.

Отметим, что «Ипсвич» Киран Маккенна тренирует с середины декабря 2021 года.

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