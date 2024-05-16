Руни – о Рэшфорде: «Ему стоит спросить себя, не пора ли уйти куда-то ещё»

Экс-форвард «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни поделился мнением о будущем нападающего манкунианцев Маркуса Рэшфорда.

«Он способен играть на топ-уровне. Но не пора ли самому Маркусу перейти куда-то ещё? Я не знаю. Думаю, он должен сам задать себе этот вопрос. Я хочу, чтобы он остался и бил рекорды в этом клубе», – цитирует ESPN бывшего футболиста.

Рэщфорд является воспитанником академии «красных дьяволов». В текущем сезоне он провёл за английскую команду 41 одну встречу во всех турнирах, отличившись восемью забитыми мячами и пятью ассистами. Трудовой договор футболиста с клубом рассчитан до середины лета 2028 года.