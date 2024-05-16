Ещё один топ-клуб нацелился на Гринвуда

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Гринвуд может быть продан в летнее трансферное окно. В сезоне 2023/2024 англичанин выступает в аренде за «Хетафе», но этот клуб вряд ли сможет позволить себе выкуп Гринвуда. 22-летнего футболиста слухи связывают с такими клубами, как «Атлетико», «Барселона» и «Ювентус».

Согласно информации Corriere dello Sport, Гринвуд интересен ещё одному клубу. Речь идёт о «Наполи». Судя по всему, неаполитанцы тоже примут участие в гонке за трансфер нападающего.

В сезоне 2023/2024 Гринвуд провёл 34 матча, в которых записал на свой счёт десять голов и шесть голевых передач на партнёров.

«Манчестер Юнайтед» установил ценник на Гринвуда