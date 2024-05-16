В АПЛ обсудят отмену ВАР – известна позиция клубов

«Вулверхэмптон» внёс предложение отказаться от технологии ВАР. Тем не менее, как сообщает Sky Sports, большинство клубов не поддерживают эту инициативу. Они считают, что отказ от ВАР является контрпродуктивным и нанесёт ущерб репутации лиги.

Клубы Премьер-лиги обсудят возможность отмены ВАР на собрании, которое запланировано на 6 июня. Тем не менее, до голосования дело может даже не дойти. Если будет понятно, что инициатива практически не поддерживается, вопрос на голосование не вынесут.

Чтобы отказаться от ВАР в Премьер-лиге, это решение должно получить хотя бы 14 голосов из 20.

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