Эдерсон не поможет «Манчестер Сити» в двух оставшихся матчах сезона

Голкипер Эдерсон Мораес, являющийся основным стражем ворот в «Манчестер Сити», не поможет своему клубу в оставшихся матчах сезона. Об этом официально сообщает пресс-служба «горожан».

Всё из-за того, что бразилец получил травму в игре против «Тоттенхэма» (2:0) на неделе. Заменил его в матче со «шпорами» Штефан Ортега, который блестяще провёл концовку матча и сделал серию сейвов.

Напомним, что «Сити» осталось провести решающий в борьбе за чемпионство матч против «Вест Хэма» в АПЛ в рамках 38 тура и финал Кубка Англии, в котором клуб сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Горожане» в таблице АПЛ на два балла опережают «Арсенал».