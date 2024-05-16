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Эдерсон не поможет «Манчестер Сити» в двух оставшихся матчах сезона официально

16 Мая 2024 • 17:22 Комментировать
Манчестер Сити
...
Вест Хэм
19.05 18:00

Голкипер Эдерсон Мораес, являющийся основным стражем ворот в «Манчестер Сити», не поможет своему клубу в оставшихся матчах сезона. Об этом официально сообщает пресс-служба «горожан».

Всё из-за того, что бразилец получил травму в игре против «Тоттенхэма» (2:0) на неделе. Заменил его в матче со «шпорами» Штефан Ортега, который блестяще провёл концовку матча и сделал серию сейвов.

Напомним, что «Сити» осталось провести решающий в борьбе за чемпионство матч против «Вест Хэма» в АПЛ в рамках 38 тура и финал Кубка Англии, в котором клуб сыграет с «Манчестер Юнайтед». «Горожане» в таблице АПЛ на два балла опережают «Арсенал».

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Эдерсон Мораес

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МАНЧЕСТЕР СИТИ ВЕСТ ХЭМ
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