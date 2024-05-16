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Названы две трансферные цели «Манчестер Юнайтед»

16 Мая 2024 • 17:17 Комментировать
Брайтон
...
Манчестер Юнайтед
19.05 18:00

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Manchester Evening News, «красным дьяволам» интересны сразу два игрока «Эвертона» - защитник Джерред Брэнтуэйт и опорный полузащитник Амаду Онана.

21-летний Брэнтуэйт оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 30 миллионов евро, а 22-летний Онана – в 50 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Эрика тен Хага рискует остаться без билета в еврокубки на следующий сезон.

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Евро-Футбол.Ру,
Эвертон Манчестер Юнайтед Амаду Онана трансферы футбола - лето 2024 Джерред Брэнтуэйт ещё теги

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