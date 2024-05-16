Названы две трансферные цели «Манчестер Юнайтед»

«Манчестер Юнайтед» рассчитывает усилить состав команды в летнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Manchester Evening News, «красным дьяволам» интересны сразу два игрока «Эвертона» - защитник Джерред Брэнтуэйт и опорный полузащитник Амаду Онана.

21-летний Брэнтуэйт оценивается специалистами авторитетного портала Transfermarkt в 30 миллионов евро, а 22-летний Онана – в 50 миллионов евро.

«Манчестер Юнайтед» сейчас занимает восьмое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Эрика тен Хага рискует остаться без билета в еврокубки на следующий сезон.