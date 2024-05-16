У «Астон Виллы» есть серьёзная проблема

«Астон Вилла» обеспечила себе место в топ-4 Премьер-лиги. Это означает, что в следующем сезоне команда Унаи Эмери представит Англию в Лиге чемпионов.

Несмотря на выход в главный клубный турнир континента, в летнее трансферное окно «Астон Вилле» нужно осуществить как минимум один крупный исходящий трансфер. Это нужно для соблюдения финансовых правил Премьер-лиги по безубыточности, рассказывает Transfer News Live со ссылкой на Sun Sport.

Такая ситуация представляет собой серьёзную проблему, ведь Унаи Эмери, главный тренер «Астон Виллы», наверняка хотел бы получить усиление под Лигу чемпионов.