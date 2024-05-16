Названы худшие трансферы сезона АПЛ, Фати – в пятёрке

На страницах авторитетного портала Goal был опубликован рейтинг самых разочаровывающих трансферов Английской премьер-лиги в сезоне 2023/2024. Первое место в этом рейтинге занял полузащитник Сандро Тонали, которого прошлым летом «Ньюкасл» купил у «Милана». Как известно, в октябре итальянец получил десятимесячную дисквалификацию за нарушение правил по ставкам.

На втором месте расположился Мойсес Кайседо – полузащитник, за которого «Челси» заплатил 115 миллионов фунтов. Тройку замкнул хавбек Кэлвин Филлипс, арендованный «Вест Хэмом» у «Манчестер Сити» в зимнее трансферное окно.

Четверная позиция у Мэйсона Маунта из «Манчестер Юнайтед», а пятая – у Ансу Фати, арендованного «Брайтоном» у «Барселоны»,