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Появилась новая информация о будущем Почеттино в «Челси»

16 Мая 2024 • 16:46 Комментировать
Челси
...
Борнмут
19.05 18:00

«Челси» близок к тому, чтобы получить путёвку в еврокубки на следующий сезон. Между тем, на страницах The Guardian вышел интересный материал о клубе. В нём говорится, что ключевые фигуры в руководстве «пенсионеров» поддерживают сохранение Почеттино у руля команды на следующий сезон.

Отмечается, что некоторые члены руководства ещё не определились со своей позицией по Почеттино, однако для увольнения аргентинца соответствующее решение должно быть единогласным. Словом, всё идёт к тому, что Почеттино продолжит работу с командой.

В последнем туре Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Борнмут».

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ЧЕЛСИ БОРНМУТ
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