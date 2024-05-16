Появилась новая информация о будущем Почеттино в «Челси»

«Челси» близок к тому, чтобы получить путёвку в еврокубки на следующий сезон. Между тем, на страницах The Guardian вышел интересный материал о клубе. В нём говорится, что ключевые фигуры в руководстве «пенсионеров» поддерживают сохранение Почеттино у руля команды на следующий сезон.

Отмечается, что некоторые члены руководства ещё не определились со своей позицией по Почеттино, однако для увольнения аргентинца соответствующее решение должно быть единогласным. Словом, всё идёт к тому, что Почеттино продолжит работу с командой.

В последнем туре Премьер-лиги «Челси» будет принимать «Борнмут».

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