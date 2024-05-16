Абрахам назвал лучшего футболиста, с которым играл

Бывший нападающий лондонского «Челси» Тэмми Абрахам назвал имя лучшего футболиста, с которым ему довелось поиграть за одну команду.
«Лучшим был Эден Азар. То, что он делал с мячом… Во время тренировочных занятий Азар не сильно напрягался, но когда выходил на поле, то превращался в настоящего зверя. На поле он был совершенно другим», - передает слова англичанина TBR Football.
В настоящий момент Абрахам является футболистом «Ромы». 26-летний нападающий провел в нынешнем сезоне чемпионата Италии всего шесть поединков, в которых отметился одним забитым мячом.
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